Аль-Наср сумел переиграть Аль-Фейха в 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов. Результат и обзор игры - в этой новости на "Футбол 24".

Азиатская Лига чемпионов, 1/8 финала

Аль-Фейха – Аль-Наср – 0:1

Гол: Роналду, 81

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Аль-Наср в первом официальном матче текущего года встречался с Аль-Фейха в Азиатской ЛЧ. В первом тайме команда Роналду владела инициативой, но пройти надежную оборону соперника почти не удавалось. Аль-Наср лишь раз смог попасть в створ ворот.

После перерыва подопечные Каштру снова забрали мяч себе, но проблемы первой половины игры остались. Лишь на 81 минуте удалось найти возможность забить. Брозович красиво забросил на Роналду, а тот в касание перебросил мяч через вратаря. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Аль-Насра. Ответный матч между командами пройдет 21 февраля.

Стоит заметить, что Криштиану Роналду забил первый гол в 2024 году в официальном матче. В чемпионате Саудовской Аравии португалец провел 18 матчей, забив 20 голов и оформив девять ассистов.