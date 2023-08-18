Бывший футболист сборной Англии Тео Волкотт объявил о завершении профессиональной карьеры, опубликовав соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте.

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"Первый момент, когда я надел свои футбольные бутсы в возрасте 10 лет, стал для меня началом особого путешествия. От игры в парке с друзьями до выступлений на самых больших стадионах перед огромными толпами по всему миру.

Поддержка, которую мне оказывали в течение этого времени, была невероятной во всех отношениях, и я искренне благодарен. Я был на футбольном поле со многими невероятными игроками, и мы создали столько незабываемых воспоминаний.

Я хотел бы сказать большое спасибо всем менеджерам и тренерам, с которыми я работал, особенно Гарри за то, что дал мне старт, и Арсену за то, что выразил веру и поддержку мне, когда я присоединился к клубу только в 16 лет.

За 18 фантастических лет в Премьер-лиге есть столько моментов, которые я буду дорожить:

Первые дни в футбольном клубе Саутгемптон, мой переход в Арсенал, где я провел 12 отличных лет и забил более 100 голов. Выиграть Кубок Англии и забить в финале, о чем мечтают все дети. Мне представилась возможность 47 раз представлять Англию, побывать на Чемпионате мира в 2006 году, в возрасте 17 лет и все еще держать рекорд самого младшего дебюта игрока сборной Англии и самого молодого бомбардира хетрик в 19 лет – я никогда этого не забуду. чувство.

Гудисон Парк – это особенное место для игры, и Эвертон всегда будет в моем сердце. Мне очень понравилось время, проведенное там, и я никогда не забуду, как болельщики приняли меня и мою семью. Тогда, наконец, обратно в Саутгемптон, чтобы завершить круг. Это отличный клуб с увлекательной молодой командой, которая, я знаю, будет становиться все лучше и лучше. Мне повезло, что я получал предложения продолжать играть, но я чувствую себя правильно закончить то, с чего начал и повесить бутсы на гвоздь. Благодарю всех, кто был со мной на этом пути», – написал Волкот.

Напомним, Волкотт выступал последние два года за свой родной Саутгемптон, питомцем которого он является. В прошлом сезоне Тео провел 25 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

Тео стал звездой, перейдя из Саутгемптона в Арсенал в 2006-м за 10 миллионов евро. Реализоваться на полную Тео помешали травмы.

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