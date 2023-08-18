Колишній футболіст збірної Англії Тео Волкот оголосив про завершення професіональної кар'єри, опублікувавши відповідний пост в своєму Instagram-акаунті.

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"Перший момент, коли я взув свої футбольні бутси у віці 10 років, став для мене початком особливої подорожі. Від гри в парку з друзями до виступів на найбільших стадіонах перед величезними натовпами по всьому світу.

Підтримка, яку мені виявляли протягом цього часу, була неймовірною у всьому, і я щиро вдячний. Я був на футбольному полі з багатьма неймовірними гравцями, і ми створили стільки незабутніх спогадів.

Я хотів би сказати дуже дякую всім менеджерам і тренерам, з якими я працював, особливо Гаррі за те, що дав мені старт, і Арсену за те, що висловив віру та підтримку мені, коли я приєднався до клубу лише у 16 років.

За 18 фантастичних років у Прем'єр-лізі є стільки моментів, які я буду дорожити:

Перші дні у футбольному клубі Саутгемптон, мій перехід до Арсенала, де я провів 12 чудових років і забив понад 100 голів. Виграти Кубок Англії та забити у фіналі, про що мріють усі діти. Мені випала можливість 47 разів представляти Англію, побувати на Чемпіонаті світу в 2006 році, у віці 17 років і все ще тримати рекорд наймолодшого дебюту гравця збірної Англії та наймолодшого бомбардира хет-трик у 19 років – я ніколи цього не забуду. почуття.

Гудісон Парк – це особливе місце для гри, і Евертон завжди буде в моєму серці. Мені дуже сподобався час, проведений там, і я ніколи не забуду, як вболівальники прийняли мене та мою родину. Тоді, нарешті, назад до Саутгемптона, щоб завершити коло. Це чудовий клуб із захоплюючою молодою командою, яка, я знаю, буде ставати все кращою і кращою. Мені пощастило, що я отримував пропозиції продовжувати грати, але я відчуваю себе правильно закінчити те, з чого почав, і повісити бутси на цвях. Дякую всім, хто був зі мною на цьому шляху", – написав Волкот.

Нагадаємо, Волкотт виступав останні два роки за свій рідний Саутгемптон, вихованцем якого він є. Минулого сезону Тео провів 25 матчів, забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі.

Тео став зіркою, перейшовши з Саутгемптона до Арсенала у 2006-му за 10 мільйонів євро. Реалізуватися на повну Тео завадили травми.

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