Екс-зірка Арсенала і збірної Англії завершив кар'єру – футболіст тепло попрощався з фанатами
Тео Волкот встиг пограти за Арсенал, Евертон, Саутгемптон та інші клуби. Футболіст також виступав за збірну Англії.
Колишній футболіст збірної Англії Тео Волкот оголосив про завершення професіональної кар'єри, опублікувавши відповідний пост в своєму Instagram-акаунті.
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"Перший момент, коли я взув свої футбольні бутси у віці 10 років, став для мене початком особливої подорожі. Від гри в парку з друзями до виступів на найбільших стадіонах перед величезними натовпами по всьому світу.
Підтримка, яку мені виявляли протягом цього часу, була неймовірною у всьому, і я щиро вдячний. Я був на футбольному полі з багатьма неймовірними гравцями, і ми створили стільки незабутніх спогадів.
Я хотів би сказати дуже дякую всім менеджерам і тренерам, з якими я працював, особливо Гаррі за те, що дав мені старт, і Арсену за те, що висловив віру та підтримку мені, коли я приєднався до клубу лише у 16 років.
За 18 фантастичних років у Прем'єр-лізі є стільки моментів, які я буду дорожити:
Перші дні у футбольному клубі Саутгемптон, мій перехід до Арсенала, де я провів 12 чудових років і забив понад 100 голів. Виграти Кубок Англії та забити у фіналі, про що мріють усі діти. Мені випала можливість 47 разів представляти Англію, побувати на Чемпіонаті світу в 2006 році, у віці 17 років і все ще тримати рекорд наймолодшого дебюту гравця збірної Англії та наймолодшого бомбардира хет-трик у 19 років – я ніколи цього не забуду. почуття.
Гудісон Парк – це особливе місце для гри, і Евертон завжди буде в моєму серці. Мені дуже сподобався час, проведений там, і я ніколи не забуду, як вболівальники прийняли мене та мою родину. Тоді, нарешті, назад до Саутгемптона, щоб завершити коло. Це чудовий клуб із захоплюючою молодою командою, яка, я знаю, буде ставати все кращою і кращою. Мені пощастило, що я отримував пропозиції продовжувати грати, але я відчуваю себе правильно закінчити те, з чого почав, і повісити бутси на цвях. Дякую всім, хто був зі мною на цьому шляху", – написав Волкот.
Нагадаємо, Волкотт виступав останні два роки за свій рідний Саутгемптон, вихованцем якого він є. Минулого сезону Тео провів 25 матчів, забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі.
Тео став зіркою, перейшовши з Саутгемптона до Арсенала у 2006-му за 10 мільйонів євро. Реалізуватися на повну Тео завадили травми.
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