"Мое время поумничать: Артем Кравец и новости футбола. Прошу заметить, что каждое слово, написанное ниже, является 100% фактом! Дело было так: имея еще год контракта с Кайсериспором, Артем получил предложение от Динамо. Думая ровно одну минуту, было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был осуществлен максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера! Слезы на глазах, снова представляя Артема в бело-синей форме. При этом он идет на снижение финансовых условий, только чтобы помочь родному клубу.

Кравец прокомментировал свой переход в Коньяспор

В течение месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков, и это в приоритете. Для Артема самое важное – постоянная игровая практика и быть в первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, что с самого начала не совпало видение роли Артема в Динамо. Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения.

К Артему был конкретный интерес от 7 турецких футбольных клубов (это логично, он проявил себя хорошо в Суперлиге). Он выбрал Коньяспор. В итоге все хорошо, все довольны и счастливы. Не пишите глупости о каких-то тренировках, где он плохо себя проявил и тд. О чем вы. Я понимаю, что многим интереснее жить, придумывая свои версии, но факты есть факты! П.С. Собаки лают, караван идет. Будьте умнее, мудрее и добрее! Спокойной ночи", – написала Анна в Instagram.

Напомним, Артем Кравец неожиданно покинул Динамо, пробыв в команде всего месяц и сыграв 24 минуты в матче против Львова (3:1).

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