"Мій час помудрувати: Артем Кравець і новини футболу. Прошу зауважити те, що кожне слово, написане нижче, є 100% фактом! Справа була така: маючи ще рік контракту з Кайсеріспором, Артем отримав пропозицію від Динамо. Думаючи рівно одну хвилину, було ухвалене однозначне рішення повернутися. Трансфер був здійснений максимально швидко, не вдаючись у деталі. Був інтерес від керівництва клубу і головного тренера! Сльози на очах, знову уявляючи Артема в біло-синій формі. При цьому він йде на зниження фінансових умов, тільки щоб допомогти рідному клубу.

Кравець прокоментував свій перехід у Коньяспор

Протягом місяця стало відомо, що клуб робить акцент на молодих гравців, і це в пріоритеті. Для Артема найважливіша постійна ігрова практика і бути в перших 11 на полі. Тому була низка розмов з тренером і керівництвом, що з самого початку не збіглося бачення ролі Артема в Динамо. Всі потиснули один одному руки і мирно вирішили питання розірвання.

До Артема був конкретний інтерес від 7 турецьких футбольних клубів (це логічно, він проявив себе добре в Суперлізі). Він вибрав Коньяспор. В підсумку все добре, всі задоволені і щасливі. Не пишіть дурниці про якісь тренування, де він погано себе проявив і тд. Про що ви. Я розумію, що багатьом цікавіше жити, придумуючи свої версії, але факти є факти! П.С. Собаки гавкають, караван йде. Будьте розумнішими, мудрішими і добрішими! Добраніч", – написала Анна в Instagram.

Нагадаємо, Артем Кравець несподівано покинув Динамо, пробувши у команді лише місяць і зігравши 24 хвилини в матчі проти Львова (3:1).

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