"Счастлив подписать контракт с Коньяспором. Было приятно ощущать, что ко мне проявляют такой большой интерес.

Кравец официально вернулся в Турцию

Я буду показывать свои лучшие качества ради Коньяспора", – написал Артем Кравец в своем Instagram.

Напомним, украинец неожиданно покинул Динамо, пробыв в команде всего месяц, и подписал контракт с Коньяспором на два года. К слову, Артем уже выступал в Турции за Кайсериспор, в составе которого в сезоне 2019/20 провел 22 поединка и отметился 9 голами.

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