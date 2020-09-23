Роман Яремчук до зустрічі з Динамо в ЛЧ підходить не в найкращому гуморі. Форвард збірної України запам'ятався на старті нового сезону своїми промахами та курйозами більше, ніж голами. Утім, екс-динамівець і так залишається головною зброєю Гента.

Щоб зрозуміти наскільки солідну вагу Яремчук має у своїй команді, досить просто пригадати хаос з призначенням/звільненням другого за сезон головного тренера. Фактично саме Роман став лідером бунту проти румунського наставника Болоні, який об'єднав гравців і фанатів, незадоволених захисним стилем гри "буйволів". Гент привчив своїх шанувальників, що в нього зовсім інша ДНК. Український нападник вирішив нагадати про це публічно.

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Очевидно, вихованець київського Динамо нічим не ризикує, адже рівень чемпіонату Бельгії переріс і вже готується до стрибка в топ-ліги. Хтозна, можливо, саме ці тонкощі психології людини на валізах грають злий жарт і з самим Романом, і з його командою. Бельгійські ЗМІ смакують нові промахи українця. Особливо Яремчук відзначився в останньому матчі чемпіонату. Після приходу нового, вже третього за сезон тренера, Гент вистраждав дві перемоги, але впевненості не додалося.

Проти того ж Рапіда спокійно могли в компенсований час втратити перевагу в 2 голи. Далі в чемпіонаті Яремчук не реалізував пенальті, дивовижним чином не забив після виходу сам на сам, обстукавши обидві стійки воріт, а потім змарнував атаку 3 "буйволів" проти одного воротаря, забравшись в офсайд. VAR скасував гол, а самому форварду бельгійські телевізійники пророкували неспокійний сон після такого і навіть нарекли "невдахою тижня".

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Penalty misser

Afgekeurde goal

Misser voor open doel



Roman Yaremchuk zal niet al te best geslapen hebben na de wedstrijd. ?‍♂️ pic.twitter.com/1g52ndcJ8K — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 21, 2020

"Думаєте, у вас поганий понеділок? Яремчук стане жертвою нещадних жартів на тренуваннях після такого", – пише статистичний портал FotMob. Nieuwsblad величає Романа "антигероєм". З іншого боку особливо радіти таким промахам нема чого. Рано чи пізно Яремчука прорве. Свої моменти він знаходить регулярно, і як би тут не зігнав усю злість на колишній команді – Динамо... Бельгійські фанати, власне, і намагаються не впадати у відчай: "Перш ніж втратити моменти, потрібно їх створити. Тому давайте припускати, що склянка на половину повна. Йому просто не пощастило, у наступному матчі все залетить".

Та не всі вболіватимуть у середу 23 вересня за Гент, знекровлений кількома травмами лідерів – крім капітана та лідера середньої лінії, під питанням був ще й Безус. Екс-воротар збірної Бельгії Вім Де Конінк виходив на Євро та у фінал Кубка кубків, щоправда і там, і там був запасним. Колишній гравець Антверпена, Андерлехта і Гента вважає, що "буйволам" не можна виходити у груповий турнір Ліги чемпіонів 2020/21: "Вони є аутсайдерами у протистоянні з Динамо Київ, але все ще розраховують на перемогу. Досі все далеке від того, як може і повинно бути в Генті, однак Вім Де Декер уже розставив свої акценти. У центрі поля він вніс чіткі директиви, щоб команда виграла 2 матчі.

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Та потрібно підтвердити успішну серію. З одного боку хочеться сподіватися, що Бельгія знову отримає дві команди на груповому етапі Ліги чемпіонів, а з іншого – це також може стати отруйним подарунком для такого клубу, як Гент. Брюгге не виглядатиме дурнем у будь-якій групі. А щодо Гента десь маєш надію, що команда не пройде в ЛЧ, бо це може бути дуже погано зі спортивної точки зору. Фінансово це було б прямим влучанням, але у них і так достатньо грошей, беручи до уваги продаж Джонатана Девіда".

Справді, за один трансфер 20-річного канадського форварда бельгійський клуб уже заробив більше, ніж міг би отримати з Ліги чемпіонів. Бельгійські ЗМІ також висміюють керівництво клубу, де за останні 13 років встигли попрацювати аж 10 тренерів. Президент Гента Іван Де Вітте повинен був усвідомлювати, що Болоні геть не підходить цій команді, переконаний головний редактор Voetbalmagazine Жак Сис. Після дебютної перемоги 38-річного Де Декера боси хвалилися своїм рішенням звільнити румунського тренера напередодні старту в ЛЧ.

Однак бельгійська легенда Ян Мюлдер не забуває, як призначали Болоні. Подружжя Де Вітте проводило спільний відпочинок зі сім'єю консервативного тренера. Обом чоловікам за 70. Їхні дружини мило проводили час разом. І президенту виявилося цього досить, аби переступити через клубну філософію і немовби проголосити: "Хай живе нудна жорстка гра!" Коли ви програєте в Ейпені, важко зберегти посаду. І Де Вітте звільнив Болоні, але не себе. Потім бос визнав свою помилку, але небезпідставний тролінг екс-форварда Андерлехта та Аякса вже не зупинити: "Пані Де Вітте та пані Болоні, будь ласка, більше ніколи не відпочивайте разом на Ібіці!"

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Містер Ласло був чудовим футболістом, та став специфічним тренером. "Болоні пізно приїжджає на роботу, не знає імен своїх гравців, ненавидить науковий прогрес і обожнює ставити щільний захисний блок, перш ніж навіть подумати про щось інше", – додає Мюлдер у своїй колонці на Humo. Попереднього тренера, творця останніх успіхів Торупа, Де Вітте без зайвих сумнівів звільнив після двох невдалих матчів. І байдуже, що сам же продав лідера команди, тож потрібен був час на перебудову.

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Та що вимагати від президента, якому вже на старті не сподобався надто вільний стиль норвежця. "Забудь про свої шорти, ти повинен одягатися краще в дні матчів". Торуп дослухався до поради, почав носити довгі штани. "То була його перша помилка. Саме в цих штанях йому вказали на двері через 2 невдалі матчі", – продовжує іронізувати бельгійський аналітик. Якщо звільнення Йєса було помилкою, то наступна відставка дала свободу гравцям. Спочатку ідея була такою, щоб зробити Де Декера тимчасовим наставником. Та зараз захват росте. Вім знову дозволив захисникам грати в більш атакувальній манері, як було при Торупі. Перебудував і півзахист, який посоліднішав буквально за кілька днів. Форварди стали більше зміщуватися на фланги.

Однак Гент – дуже веселий клуб. Дещо схожий на Динамо. У Бельгії також поширена думка, що головного боса в житті команди занадто багато, і це заважає. "Ходять чутки, що президент Стандарда одного разу вирішив показати гравцям у перерві, як вкидати аути. Де Вітте може запропонувати значно більше. Новий тренер? Він виграє, призначаючи асистента. І ми вже маємо це з Де Декером. Напередодні матчу справжній головний тренер Де Вітте в його улюбленому ресторані пояснить його співтренеру, чи варто цього тижня нападникам грати ширше по флангах, а фулбекам зміщуватися в центр".

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