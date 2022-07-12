Накануне 30-летний игрок сборной Эстонии прошел медосмотр, а утром 12 июля присоединился к Стяуа, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт Тамма с бухарестским клубом рассчитан на сезон 2022/23. Он перешел из Ворсклы свободным агентом. За полтавчан сыграл 17 матчей, забил 1 гол. Вторую часть сезона 2021/22 провел в составе эстонской Флоры. Также Йоонас Тамм поиграл и за Десну – 37 поединков, 2 гола.

В целом у эстонца есть немалый опыт футбольных путешествий. Тамм сменил более десятка клубов – кроме уже упоминавшихся команд, он выступал за Норчепинг, Корону, Лиллестрем, Вильянди, Сарпсборг и другие коллективы.

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