Напередодні 30-річний гравець збірної Естонії пройшов медогляд, а вранці 12 липня приєднався до Стяуа, інформує офіційний сайт клубу.

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Контракт Тамма з бухарестським клубом розрахований на сезон 2022/23. Він перейшов із Ворскли вільним агентом. За полтавців зіграв 17 матчів, забив 1 гол. Другу частину сезону 2021/22 провів у складі естонської Флори. Також Йоонас Тамм пограв і за Десну – 37 поєдинків, 2 голи.

Загалом естонець має чималий досвід футбольних мандрів. Тамм змінив більше десятка клубів – окрім вже згадуваних команд, він виступав за Норчепінг, Корону, Ліллестрьом, Вільянді, Сарпсборг та інші колективи.

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