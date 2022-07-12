Брентфорд согласовал условия перехода 18-летнего полузащитника. Уже на этой неделе украинец будет представлен в статусе игрока нового клуба. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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Ранее украинец получил британскую визу, а теперь готовится присоединиться к своим новым партнерам. Ранее сообщалось, что СК Днепр-1 получит за центрального полузащитника молодежной сборной Украины 1,5 млн евро.

В сезоне 2021/22 Брентфорд финишировал на 13-й позиции АПЛ. Ярмолюк в той же кампании сыграл за команду Игора Йовичевича 9 поединков и забил 1 гол. В составе сборной Украины U-21 молодой хавбек провел 4 матча. Недавно он едва не вывел сборную U-19 на чемпионат Европы, но результативной игры Ярмолюка оказалось недостаточно.

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