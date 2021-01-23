Украинский защитник Александр Мигунов нашел себе новый клуб.

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26-летний защитник подписал контракт с представителем ФНЛ Чайкой, сообщает официальный сайт российского клуба. Соглашение с украинцем рассчитано на 1,5 года.

Напомним, Мигунов – воспитанник Днепра, в котором и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2015 по 2017 гг. принадлежал донецкому Шахтеру, однако выступал преимущественно в аренде (в Мариуполе и Олимпике). Также успел поиграть в СК Днепр-1, Колосе и карагандинском Шахтере. Последним клубом Александра стал брестский Рух, который он покинул по окончании сезона.

В составе молодежной сборной Украины провел 11 матчей, один – с капитанской повязкой.

К слову, Чайка после 26-ти туров занимает в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона 13 место – от первого места ее отделяет 25 очков.

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