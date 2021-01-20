Бывший капитан молодежной сборной Украины выложил в своем Instagram фотографию в экипировке Оренбурга и с игровой футболкой в руках. Интересно, что клуб не сообщил о трансфере на своих официальных ресурсах.

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"Рад быть частью Оренбурга. Спасибо за новый вызов, вперед к высоким целей", – подписал фотографию Нойок. В комментариях его уже поздравили экс-партнеры по брестскому Динамо Артем Милевский и Алексей Хобленко.

Напомним, Оренбург – один из лидеров второго по силе российского дивизиона и претендует на повышение в классе.

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