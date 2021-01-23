Український захисник Олександр Мігунов знайшов собі новий клуб.

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26-річний оборонець підписав контракт з представником ФНЛ Чайкою, повідомляє офіційний сайт російського клубу. Угода з українцем розрахована на 1,5 року.

Нагадаємо, Мігунов – вихованець Дніпра, в якому й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2015 по 2017 рр. належав донецькому Шахтарю, однак виступав переважно в орендах (в Маріуполі та Олімпіку). Також встиг пограти в СК Дніпро-1, Колосі та карагандинському Шахтарі. Останнім клубом Олександра став брестський Рух, який він покинув після закінчення сезону.

У складі молодіжної збірної України провів 11 матчів, один – з капітанською пов'язкою.

До слова, Чайка після 26-ти турів посідає у турнірній таблиці другого за силою російського дивізіону 13 сходинку – від першого місця її відділяє 25 очок.

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