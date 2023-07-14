Украинский защитник Дмитрий Авдеев стал игроком польского Подляшья, сообщает клубная пресс-служба.

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21-летний оборонец подписал контракт с представителем третьей лиги Польши сроком на один сезон – до 30 июня 2024 года. Условия соглашения не разглашаются.

Напомним, Авдеев – воспитанник Шахтера. Выступал за молодежный состав "горняков" и ФСК Мариуполь. В августе 2022-го перебрался в Томасовию Т.Л., которая выступала в четвертом по силе дивизионе чемпионата Польши. Есть в карьере Дмитрия и 4 матча за сборную Украины U-17.

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