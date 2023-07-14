Український захисник Дмитро Авдєєв став гравцем польського Підляшшя, повідомляє клубна прес-служба.

Верес готується підписати українського легіонера, який повернувся з Польщі

21-річний оборонець підписав контракт з представником третьої ліги Польщі терміном на один сезон – до 30 червня 2024 року. Умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Авдєєв – вихованець Шахтаря. Виступав за молодіжний склад "гірників" і ФСК Маріуполь. У серпні 2022-го перебрався у Томасовію Т. Л., яка виступала у четвертому за силою дивізіоні чемпіонату Польщі. Є у кар'єрі Дмитра і 4 матчі за збірну України U-17.

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