Еще один украинец решил стать гражданином соседней страны – на этот раз кардинальное решение принял футболист Артем Путивцев.

Украинский защитник польской Термалики Артем Путивцев получил польское гражданство, сообщает официальный сайт клуба.

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33-летний игрок присоединился к своей нынешней команде весной 2016 года, перейдя из харьковского Металлиста. За это время он сыграл 179 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, Путивцев провел 1 поединок за национальную сборную Украины – 24 марта 2016 года он дебютировал за "сине-желтых" в матче против Кипра. В мае 2016-го Михаил Фоменко включил Артема в резервную заявку на Евро-2016.

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