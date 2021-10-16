Ще один українець вирішив стати громадянином сусідньої країни – цього разу кардинальне рішення прийняв футболіст Артем Путівцев.

Український захисник польської Термаліки Артем Путівцев отримав польське громадянство, повідомляє офіційний сайт клубу.

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33-річний гравець приєднався до своєї нинішньої команди навесні 2016 року, перейшовши з харківського Металіста. За цей час він зіграв 179 матчів, забив 12 голів і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, Путівцев провів 1 поєдинок за національну збірну України – 24 березня 2016 року він дебютував за "синьо-жовтих" у матчі проти Кіпру. У травні 2016-го Михайло Фоменко включив Артема в резервну заявку на Євро-2016.

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