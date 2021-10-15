"Это предложение еще в силе. Там очень хотят, чтобы я пошел навстречу и дал добро. Но я пока не могу принять такое решение.

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Это родина отца и я очень уважаю то, что я им интересен. Однако я родился и вырос в Украине и считаю себя больше украинцем. Слежу ли я за выступлениями сборной Сирии? Если честно, нет", – цитирует Аусси Meta-ratings.

Напомним, Алан родился в Украине и воспитывался в академии Шахтера, откуда перебрался в Динамо в 2018 году, а с сентября прошлого года играет за Торпедо-БелАЗ. Аусси вызвали в юношеские сборные Украины U-17 и U-19.

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