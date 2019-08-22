Экс-защитник Олимпика Таловеров продолжит карьеру в чемпионате Чехии

Бывший защитник Олимпика Максим Таловеров стал игроком пражской Спарты.

Экс-защитник Олимпика Максим Таловеров стал игроком пражской Спарты, о чем сам игрок сообщил в своем блоге на Tribuna.

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Детали соглашения пока неизвестны. Добавим, что зимой Таловеров перешел в Ческе Будеевице из второго по силе чешского дивизиона, с которым выиграл чемпионат.

Отметим, что 19-летний украинец ранее выступал за молодежные команды Олимпика, которые были дисквалифицированы из-за подозрений в участии в договорных матчах.

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