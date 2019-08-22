Екс-захисник Олімпіка Таловєров продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії

Колишній захисник Олімпіка Максим Таловєров став гравцем празької Спарти.

Екс-захисник Олімпіка Максим Таловєров став гравцем празької Спарти, про що сам гравець повідомив у своєму блогу на Tribuna.

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Деталі угоди поки невідомі. Додамо, що взимку Таловєров перейшов в Ческе Будейовіце з другого за силою чеського дивізіону, з яким виграв чемпіонат.

Зазначимо, що 19-річний українець раніше виступав за молодіжні команди Олімпіка, які були дискваліфіковані через підозри в участі в договірних матчах.

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