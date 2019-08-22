Екс-захисник Олімпіка Таловєров продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії

Ліга Європи — 08:00 6704
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Еспаньйол – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Олімпіакос розтрощив Краснодар, Динамо Загреб впевнено переграло РусенборгЛіга чемпіонів — 21 серп 5031
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Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІІспанія — 21 серп 6313
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Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачкамиІталія — 21 серп 2435
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Спекатися Коноплянки, підписати захисника Ліверпуля – як може здивувати Бундесліга в останні 10 днів трансферного вікнаНімеччина — 21 серп 5375