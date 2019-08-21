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Леганес не рассчитывает на Кравца и уже нашел ему замену

20:43 61 Читати українською
Леганес не рассчитывает на Кравца и уже нашел ему замену
Василий Кравец / фото: Леганес

Украинский защитник испанского Леганеса Василий Кравец может покинуть клуб еще этим летом.

Кравец не убедил тренерский штаб во время предсезонных сборов, и Маурисио Пеллегрино не рассчитывает на него в этом сезоне, сообщает AS.

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По информации издания, Леганес готов отдать украинца в аренду, чтобы он получал необходимую игровую практику в другой команде. В начале июля в услугах защитника были заинтересованы Малага и бывший клуб Василия – Луго.

Также сообщается, что Леганес уже нашел замену Кравцу. "Огурцы" намерены арендовать левого защитника Алавеса Сауля Гарсию, который станет дублером Хонатана Сильвы.

К слову, Кравец перешел в Леганес из Луго в начале этого года. 22-летний украинец сыграл за "пепинерос" 6 матчей в прошлом чемпионате Испании. В первом туре нынешнего розыгрыша Ла Лиги Кравец не попал даже в заявку на поединок против Осасуны (0:1).

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Василий Кравец Василий Кравец Испания Леганес Леганес Сегунда Украинцы за рубежом Хонатан Сілва Хонатан Сілва
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