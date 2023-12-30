Вильярреал подписал 29-летнего центрбека на правах свободного агента. Эрик Байли поставил свою подпись под контрактом, действие которого рассчитано до лета 2025 года, сообщает пресс-служба испанского клуба.

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Интересно, что ивуариец во второй раз будет выступать за Вильярреал. Первый период был очень коротким, но очень успешным. За полтора года Байли сумел продемонстрировать такой уровень игры, что Манчестер Юнайтед выложил за него 38 млн евро. На тот момент это была рекордная продажа "Желтой субмарины" (сейчас второе место).

К слову, в Манчестере Эрик не смог стать важным исполнителем. В прошлом году Бейли играл в аренде за Марсель, а нынешний сезон начинал в составе Бешикташа. Турецкий клуб ивуарийцу пришлось покинуть из-за конфликта с одноклубниками.

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