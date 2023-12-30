Вільяреал підписав 29-річного центрбека на правах вільного агента. Ерік Байлі поставив свій підпис під контрактом, дія якого розрахована до літа 2025 року, повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Екс-гравець Манчестер Юнайтед залишився без клубу – він мав конфлікт з партнером по команді

Цікаво, що івуарієць вдруге виступатиме за Вільяреал. Перший період був дуже коротким, але надзвичайно успішним. Лише за півтора року Байлі зумів продемонструвати такий рівень гри, що Манчестер Юнайтед виклав за нього 38 млн євро. На той момент це був рекордний продаж "Жовтої субмарини" (зараз друге місце).

До слова, в Манчестері Ерік не зміг стати важливим виконавцем. Торік Бейлі грав у оренді за Марсель, а нинішній сезон починав у складі Бешикташа. Турецький клуб івуарійцю довелося покинути через конфлікт з одноклубниками.

Довбик має двох послідовників – нападники шаленого попиту і десятків мільйонів євро