Экс-игрок Манчестер Юнайтед остался без команды – ранее его исключили из команды за конфликт с одноклубником
Защитник Эрик Байли официально покинул Бешикташ.
Бешикташ в своем твиттере сообщил о разрыве контракта с Эриком Байли по согласию обеих сторон.
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В этом сезоне ивуариец попал в серьезную перепалку с Жедсоном Фернандешем прямо на футбольном поле – наставник команды позже подтвердил, что заменил защитника именно из-за его неподобающего поведения.
Добавим, что в текущем сезоне Байли провел 8 матчей за Бешикташ, в которых не отличался результативными действиями. За свою карьеру Эрик успел поиграть за Эспаньол, Вильяреал, Манчестер Юнайтед и Марсель.
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