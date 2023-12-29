Бешикташ в своем твиттере сообщил о разрыве контракта с Эриком Байли по согласию обеих сторон.

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В этом сезоне ивуариец попал в серьезную перепалку с Жедсоном Фернандешем прямо на футбольном поле – наставник команды позже подтвердил, что заменил защитника именно из-за его неподобающего поведения.

Добавим, что в текущем сезоне Байли провел 8 матчей за Бешикташ, в которых не отличался результативными действиями. За свою карьеру Эрик успел поиграть за Эспаньол, Вильяреал, Манчестер Юнайтед и Марсель.

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Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK pic.twitter.com/XHtbamKYsN — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023