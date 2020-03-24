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Экс-защитник Карпат попал в символическую сборную тура чемпионата Беларуси

19:38 11 Читати українською
Экс-защитник Карпат попал в символическую сборную тура чемпионата Беларуси
Алексей Ковтун / Фото из открытых источников

Украинского футболиста Алексея Ковтуна отметили в соседней Беларуси.

Украинский легионер в составе брестского Руха Алексей Ковтун попал в символическую сборную 1-го тура чемпионата Беларуси. Экс-защитник Карпат в первом же матче за свою новую команду сумел отличиться забитым голом в ворота минского Динамо – на 26-й минуте 25-летний футболист точно замкнул подачу с углового. В результате, этот гол оказался единственным в матче.

Экс-игрок Карпат дебютным голом принес своей команде победу в матче чемпионата Беларуси

Напомним, Ковтун перешел в белорусский клуб 21 февраля 2020 как свободный агент. "Львы" отпустили своего игрока бесплатно в связи с финансовым кризисом во львовской команде.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

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Легионерский хлеб Украинцы за рубежом Мир Алексей Ковтун Алексей Ковтун Карпаты Карпаты Беларусь Рух Рух
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