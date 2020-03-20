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Экс-игрок Карпат дебютным голом принес своей команде победу в матче чемпионата Беларуси

20 марта 22:43 43 Читати українською
Экс-игрок Карпат дебютным голом принес своей команде победу в матче чемпионата Беларуси
Динамо Мн – Рух Брест – 0:1

Брестский Рух обыграл минское Динамо в рамках 1-го тура чемпионата Беларуси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2020, 1 тур

Динамо Мн – Рух Брест – 0:1

Гол: Ковтун, 26

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Рух этим матчем дебютировал в Высшей лиге Беларуси, поскольку в прошлом сезоне еще выступал во втором дивизионе. Брестская команда прехала в гости к столичному Динамо и неожиданно одержала победу.

Героем встречи стал бывший защитник львовских Карпат Алексей Ковтун. 25-летний украинец вышел в стартовом составе гостей и на 26-й минуте отличился дебютным голом, замкнув подачу с углового. Этот мяч так и остался единственным в отчетном поединке.

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