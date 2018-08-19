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Екс-захисник Дніпра Стрініч призупинив кар'єру через проблеми з серцем

09:31 831 Читать на русском
Екс-захисник Дніпра Стрініч призупинив кар'єру через проблеми з серцем
Іван Стрініч / Соцмережі

Захисник Мілана Іван Стрініч має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Лікарі італійського Мілана виявили у захисника команди Івана Стрініча проблеми з серцем, повідомляє Федерація футболу Хорватії.

У 31-річного екс-захисника Дніпра лікарі діагностували початкову гіпертрофію серцевого м'яза.

Футболістові належить пройти ще кілька медичних оглядів, а до того часу йому заборонено займатися спортивною діяльністю. Хорватський футболіст буде змушений тимчасово призупинити кар'єру.

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Стрініч не брав участі в передсезонних матчах свого клубу, а перед самим закриттям трансферного періоду "россонері" купили у італійського Дженоа уругвайського захисника Дієго Лаксальта, який як і Стрініч, діє на лівому фланзі оборони.

Нагадаємо, хорватський захисник виступав за Дніпро з 2011 по 2014 рік.

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Головне Італія Іван Стрініч Іван Стрініч Мілан Мілан Хорватія Хорватія
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