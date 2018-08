Екс-захисник Дніпра Стрініч призупинив кар'єру через проблеми з серцем

Захисник Мілана Іван Стрініч має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Лікарі італійського Мілана виявили у захисника команди Івана Стрініча проблеми з серцем, повідомляє Федерація футболу Хорватії.

У 31-річного екс-захисника Дніпра лікарі діагностували початкову гіпертрофію серцевого м'яза.

Футболістові належить пройти ще кілька медичних оглядів, а до того часу йому заборонено займатися спортивною діяльністю. Хорватський футболіст буде змушений тимчасово призупинити кар'єру.

Стрініч не брав участі в передсезонних матчах свого клубу, а перед самим закриттям трансферного періоду "россонері" купили у італійського Дженоа уругвайського захисника Дієго Лаксальта, який як і Стрініч, діє на лівому фланзі оборони.

Нагадаємо, хорватський захисник виступав за Дніпро з 2011 по 2014 рік.

#Croatia international and @acmilan defender Ivan Strinić is set for a several weeks out of action due to heart muscle issue.



We wish him a speedy recovery and a successful return!#BeProud #Croatia #Family #Vatreni pic.twitter.com/ed8jmBg8JU