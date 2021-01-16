Как известно, недавно бывшего капитана СК Днепр-1 Сергея Кравченко фактически "попросили" из команды. 37-летнего экс-полузащитника сборной Украины не взяли на сборы в Турцию, и он в экстренном порядке приступил к поиску нового места работы.

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Во время первой тренировки в Белеке футболистам был представлен новый капитана СК Днепр-1. Им стал защитник Сергей Логинов. Двумя вице-капитанами избрали Игоря Когута и Дугласа.

"Сейчас капитана назначал не тренер, а выбирала команда. Я благодарен ребятам, которые положили на меня роль капитана. Это добавляет ответственности, ведь надо задумываться не только над своей игрой, а всей команды, над атмосферой. Сегодня соберемся с вице-капитанами и введем систему штрафов. Надо добавить дисциплины в команде, и это будет стимулом", – цитирует Логинова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, Логинов – воспитанник днепровского футболу. Профессиональную карьеру начал во второлиговом клубе Днепр-75 в 2008 году. Через год перешел в Динамо, где выступал за вторую команду и отправлялся в аренду (ивано-франковское Прикарпатье, литовскую Судуву и кременчугский Кремень). Позже перебрался в Волынь, где провел два года. С июля 2017-го – игрок СК Днепр-1.

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