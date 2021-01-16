Як відомо, нещодавно колишнього капітана СК Дніпро-1 Сергія Кравченка фактично "попросили" з команди. 37-річного екс-півзахисника збірної України не взяли на збори до Туреччини, тож він в екстреному порядку приступив до пошуку нового місця роботи.

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Під час першого тренування у Белеку футболістам було представлено нового капітана СК Дніпро-1. Ним став захисник Сергій Логінов. Двома віце-капітанами обрали Ігоря Когута та Дугласа.

"Зараз капітана призначав не тренер, а обирала команда. Я вдячний хлопцям, які поклали на мене роль капітана. Це додає відповідальності, адже маєш замислюватися не лише над своєю грою, а всієї команди, над атмосферою. Сьогодні зберемось з віце-капітанами та введемо систему штрафів. Треба додати дисципліни у команді, і це буде стимулом", – цитує Логінова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Логінов – вихованець дніпровського футболу. Професіональну кар’єру розпочав у друголіговому клубі Дніпро-75 у 2008 році. За рік перейшов у Динамо, де виступав за другу команду і відправлявся в оренду (івано-франківське Прикарпаття, литовську Судуву і кременчуцький Кремінь). Згодом перебрався у Волинь, де провів два роки. З липня 2017-го – гравець СК Дніпро-1.

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