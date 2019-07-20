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Экс-защитник Динамо Малышкин перешел в Колос, – СМИ

11:31 30 Читати українською
Экс-защитник Динамо Малышкин перешел в Колос, – СМИ
Илья Малышкин / фото из соцсетей

Бывший защитник киевского Динамо Илья Малышкин подписал контракт с ковалевским Колосом.

Воспитанник Динамо в пятницу подписал контракт с клубом, сообщает Динамомания.

Шахтер – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Малышкин достался Колосу бесплатно. В конце июня его контракт с "бело-синими" завершил действие. Он выступал за команды U-19 и U-21 отечественного гранда.

В сезоне 2018/19 Илья Малышкин провел 2 матча за команду 19-летних, а также 5 поединков за дубль Динамо.

Шахтер уверенно победил Колос благодаря голам молодых талантов

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Шахтер – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча
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