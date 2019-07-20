Экс-защитник Динамо Малышкин перешел в Колос, – СМИ

Бывший защитник киевского Динамо Илья Малышкин подписал контракт с ковалевским Колосом.

Воспитанник Динамо в пятницу подписал контракт с клубом, сообщает Динамомания.

Шахтер – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Малышкин достался Колосу бесплатно. В конце июня его контракт с "бело-синими" завершил действие. Он выступал за команды U-19 и U-21 отечественного гранда.

В сезоне 2018/19 Илья Малышкин провел 2 матча за команду 19-летних, а также 5 поединков за дубль Динамо.

Шахтер уверенно победил Колос благодаря голам молодых талантов