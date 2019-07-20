Екс-оборонець Динамо Малишкін перейшов у Колос, – ЗМІ

Колишній захисник київського Динамо Ілля Малишкін підписав контракт із ковалівським Колосом.

Вихованець Динамо у п'ятницю підписав контракт із клубом, повідомляє Динамомания.

Шахтар – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Малишкін дістався Колосу безкоштовно. Наприкінці червня його контракт із "біло-синіми" завершив дію. Він виступав за команди U-19 і U-21 вітчизняного гранда.

У сезоні 2018/19 Ілля Малишкін провів 2 матчі за команду 19-річних, а також 5 поєдинків за дубль Динамо.

Шахтар впевнено переміг Колос завдяки голам молодих талантів