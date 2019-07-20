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Шахтер – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

00:10 36 Читати українською
Шахтер – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в контрольном поединке без особых проблем переиграл новичка УПЛ Колос. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Колос (2:0).

Товарищеские матчи
Шахтер
2
2 : 0
0
Колос
18:00 19:07:2019
завершено
 

Подопечные Луиша Каштру одержали победу над дебютантом Премьер-лиги со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. На 22-й минуте Фернандо нанес точный удар головой с рикошетом от защитника, а в середине второй половины встречи Сикан замкнул подачу Пихальонка со штрафного.

Шахтер уверенно победил Колос благодаря голам молодых талантов

Напомним, донецкий клуб начнет новый сезон в воскресенье, 28 июля, когда будет соревноваться с киевским Динамо в поединке за Суперкубок Украины.

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Шахтер Шахтер Видеоновости Колос Колос Шахтер - Колос
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