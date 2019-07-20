Шахтер – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Донецкий Шахтер в контрольном поединке без особых проблем переиграл новичка УПЛ Колос. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Колос (2:0).

Подопечные Луиша Каштру одержали победу над дебютантом Премьер-лиги со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. На 22-й минуте Фернандо нанес точный удар головой с рикошетом от защитника, а в середине второй половины встречи Сикан замкнул подачу Пихальонка со штрафного.

Шахтер уверенно победил Колос благодаря голам молодых талантов

Напомним, донецкий клуб начнет новый сезон в воскресенье, 28 июля, когда будет соревноваться с киевским Динамо в поединке за Суперкубок Украины.