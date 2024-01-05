Український захисник Євген Селін продовжить кар'єру в ЮКСА, повідомляє прес-служба "християн".

Новачок УПЛ офіційно попрощався з екс-захисником збірної України і хавбеком з досвідом виступів у Європі

Про терміни та умови угоди не повідомляється. За новачка Другої ліги 35-річний оборонець виступатиме під номером 33.

Нагадаємо, Селін – вихованець алчевської Сталі, де й розпочав професіональну кар'єру у 2006 році. Встиг пограти за Металіст, Ворсклу, Динамо, Десну, Чорноморець, ЛНЗ, грецькі Платаніас та Астерас, угорський МТК, а також кіпрський Анортосіс. Чемпіон України (2014/15), дворазовий володар Кубка України (2013/14, 2014/15) у складі київського Динамо. Разом з Анортосісом виграв Кубок Кіпру в сезоні 2020/21. У складі збірної України зіграв 15 матчів і забив 1 гол (учасник Євро-2012).

Останнім клубом Селіна був ЛНЗ, за який він у поточному сезоні провів 6 поєдинків. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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