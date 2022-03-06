Украинский защитник Глеб Грачев прекратил сотрудничество со СКА-Хабаровск, сообщает официальный сайт российского клуба.

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Причина ухода 24-летнего защитника – семейные обстоятельства.

Напомним, Грачев выступал за хабаровскую команду с августа 2020 года, куда он перешел из одесского Черноморца.

Напомним, в настоящее время наблюдается массовый отток украинских футболистов из России (Воронин, Ракицкий, Годзюр, Кулаков и др.). Однако есть и такие, которые не планируют покидать страну-оккупанта и избегают каких-либо комментариев по поводу войны. Среди таких уроженец западной Украины Анатолий Тимощук, который продолжает работать в тренерском штабе Зенита и Иван Ордец, крепко засевший в московском Динамо.

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