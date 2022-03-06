Ще один наш співвітчизник – Гліб Грачов – нарешті зважився покинути чемпіонат країни-агресора.

Український захисник Гліб Грачов припинив співпрацю зі СКА-Хабаровськ, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

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Причина відходу 24-річного оборонця – сімейні обставини.

Нагадаємо, Грачов виступав за хабаровську команду з серпня 2020 року, куди він перейшов з одеського Чорноморця.

Нагадаємо, нині спостерігається масовий відтік українських футболістів з Росії (Воронін, Ракицький, Годзюр, Кулаков та ін.). Однак є й такі, які не планують покидати країну-окупанта і уникають будь-яких коментарів щодо війни. Серед таких уродженець західної України – Анатолій Тимощук, який продовжує працювати у тренерському штабі Зеніта та Іван Ордець, який міцно засів у московському Динамо.

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