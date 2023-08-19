Чемпионат Испании 2023/24, 2-й тур

Реал Сосьедад – Сельта – 1:1

Голы: Барренечеа Мугуруса, 22 – Мингеса, 90+4

Осасуна – Атлетик – начало в 22:30

Реал Сосьедад после ничьей с Жироной оступился с Сельтой в родных стенах. Хотя именно баски открыли счет – на 22-й минуте Кубо принял диагональ и навесил на дальнюю штангу. Барренечеа Мугуруса замкнул. Перед перерывом же Браис Мендес мог удвоить преимущество "чурри-урдин", однако его выстрел из-за пределов штрафной взяла на себя штанга.

Первый тайм в целом был равным, а вот во втором Сельта захватила инициативу. Подопечные Ягобо Аррасате вели по ударам со счётом 9:3, но забить в ответ удалось аж на 4-й компенсированной минуте. Айду влетел на правый край штрафной и неудачно выстрелил, однако Мингеса (экс-защитник Барселоны) подхватил отскок и прошил Ремиро. 1:1! Именно с этим результатом матч и подошёл к концу.

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