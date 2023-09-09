Защитница Виолетта Мицул погибла в результате несчастного случая во время отдыха.

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Молдованка выступала за исландский клуб Эйнхерйи. Вместе с партнершами они решили выбраться в горы Вопнафьордюр, где 26-летнюю Мицул и постигла страшная трагедия. Защитница сорвалась со скалы и получила травмы, несовместимые с жизнью. Когда медики прибыли на место инцидента, им оставалось только констатировать смерть.

Мицул в общей сложности провела 40 матчей за женскую сборную Молдовы. В 2021 году у нее был опыт выступлений за украинский клуб Восход.

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