"Дорогие друзья, пора рассказать о ситуации с Артемом Вадимовичем. Как вы знаете, он в больнице, в реанимационном отделении. Второй инсульт. Ситуация непростая, но стабильная, и на сегодняшний день видны некоторые улучшения.

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Мы благодарны за каждый комментарий поддержки и ждем его скорого выздоровления вместе со всеми вами. В дальнейшем обязательно будем держать вас в курсе хода восстановления, берегите себя!" – говорится на официальной странице Франкова в Telegram.

Добавим, что сейчас главному редактору "Футбола" 53 года. Он возглавляет культовый журнал с 1997-го.

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