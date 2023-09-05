Український півзахисник Максим Хлань продовжить кар'єру у Лехії, повідомляє офіційний сайт гданського клубу.

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20-річний вінгер перейшов у польську команду у статусі вільного агента і виступатиме під номером 30. Термін дії угоди не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує про контракт терміном на два сезони – до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Хлань – вихованець Карпат, за які й дебютував на професіональному рівні у 2020 році. У січні 2021-го за 58 тисяч євро перебрався у Зорю. Подавав великі надії, однак відмовився продовжувати співпрацю з луганцями, був відправлений у дубль і влітку в односторонньому порядку розірвав з клубом контракт.

Раніше він пробував зарекомендувати себе у познанській Варті та Легії, однак не вразив наставників команд. До слова, за Лехію вже виступають два українці – голкіпер Богдан Сарнавський та півзахисник Іван Желізко. Окрім того, нещодавно до команди приєднався екс-лідер Кривбаса Ріфет Капіч.Transfermarkt оцінює Максима у 300 тисяч євро.

Додамо, що Лехія виступає у другому дивізіоні Польщі, оскільки минулого сезону стала передостанньою в Екстраклясі. Після 7-ми турів команда у турнірній таблиці йде восьмою, набравши 10 очок.

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