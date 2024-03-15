Экс-украинец вызван в сборную Польши на плей-офф за Евро-2024 – он заявлял, что Бандера замучил его семью
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж огласил список футболистов, которые попытаются завоевать путевку на чемпионат Европы-2024. Среди них оказался Тарас Романчук.
В полуфинале плей-офф за Евро-2024 соперником Польши станет Эстония. Матч состоится 21 марта. Если “Кадра” выиграет, то в решающем матче сыграет против Уэльса или Финляндии.
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Михал Пробеж вызвал на эти матчи 27 футболистов. Среди них – конкурент Александра Зинченко в Арсенале Якуб Кивьор, а также уроженец Украины Тарас Романчук, выступающий за Ягеллонию.
Напомним, 32-летний Романчук родился в Ковеле, но почти всю профессиональную карьеру провел в Польше и сменил футбольное гражданство. Единственный вызов в сборную Польши капитан Ягеллонии получил в марте 2018 года и дебютировал против Южной Кореи в товарищеском матче.
В 2019-м Романчук стал участником громкого скандала – в матче против Вислы Плоцк соперник назвал его бандеровцем. На эти слова Тарас ответил, что Бандера замучил его семью.
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