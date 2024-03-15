Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж оголосив список футболістів, які спробують вибороти путівку на чемпіонат Європи-2024. Серед них опинився Тарас Романчук.

У півфіналі плей-офф за Євро-2024 суперником Польщі стане Естонія. Матч відбудеться 21 березня. Якщо "Кадра" виграє, то у вирішальному матчі зіграє проти Уельсу або Фінляндії.

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Міхал Пробєж викликав на ці матчі 27 футболістів. Серед них – конкурент Олександра Зінченка в Арсеналі Якуб Ківйор, а також уродженець України Тарас Романчук, який виступає за Ягеллонію.

Нагадаємо, 32-річний Романчук народився в Ковелі, але майже всю професіональну кар'єру провів у Польщі та змінив футбольне громадянство. Єдиний виклик у збірну Польщі капітан Ягеллонії отримав у березні 2018 року і дебютував проти Південної Кореї в товариському матчі.

У 2019-му Романчук став учасником гучного скандалу – в матчі проти Вісли Плоцьк суперник назвав його бандерівцем. На ці слова Тарас відповів, що Бандера замордував його родину.

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