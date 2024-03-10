Тарас Романчук имеет шанс во второй раз надеть футболку "Кадры" – экс-украинец попал на карандаш Михала Пробежа.

Полузащитник Ягеллонии Тарас Романчук может получить вызов в сборную Польши, сообщает Meczyki.

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В четверг, 14 марта, главный тренер "Кадры" Михал Пробеж должен объявить состав национальной команды на матчи плей-офф Евро-2024. Ожидается, что среди номинантов будет и фамилия экс-украинца.

Напомним, Романчук – уроженец Ковеля. В Ягеллонию перешел в 2014 году. В 2018-м он сменил гражданство и даже получил вызов в сборную Польши, за которую дебютировал в товарищеском матче против Южной Кореи (3:2). В текущем сезоне провел за команду из Белостока 26 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

К слову, "Белые орлы" 21 марта в полуфинальной стадии плей-офф квалификации на Евро-2024 встретятся с Эстонией. В случае победы через пять дней в решающей битве они сойдутся с победителем пары Уэльс – Финляндия.

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