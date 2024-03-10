Півзахисник Ягеллонії Тарас Романчук може отримати виклик у збірну Польщі, повідомляє Meczyki.

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У четвер, 14 березня, головний тренер "Кадри" Міхал Пробеж має оголосити склад національної команди на матчі плей-офф Євро-2024. Очікується, що серед номінантів буде і прізвище екс-українця.

Нагадаємо, Романчук – уродженець Ковеля. В Ягеллонію перейшов у 2014 році. У 2018-му він змінив громадянство і навіть отримав виклик до збірної Польщі, за яку дебютував у товариському матчі проти Південної Кореї (3:2). У поточному сезоні провів за команду з Білостока 26 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти.

До слова, "Білі орли" 21 березня у півфінальній стадії плей-офф кваліфікації на Євро-2024 зустрінуться з Естонією. У разі перемоги через п'ять днів у вирішальній битві вони зійдуться з переможцем пари Уельс – Фінляндія.

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