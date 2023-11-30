"Заре в матче с Гентом некуда отступать": лидер луганчан оценил шансы украинцев на выход из группы Лиги конференций
Полузащитник "мужиков" Вячеслав Чурко поделился ожиданиями от противостояния с Гентом в матче 5-го тура группового этапа ЛК.
"Мы отдадим все силы, чтобы одержать победу. Нам некуда отступать. Надо показать свой максимум. И хотя соперник будет нам противостоять очень серьезный, но все зависит именно от нас. У нас еще есть шанс выйти из группы, поэтому будем бороться.
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Гент – лидер нашей группы. Это хорошая, сильная команда. Будет интересный футбол. Главное – верить в себя и в своих партнеров по команде.
Считаю, что мы восстановились после последнего поединка против Маккаби. Как физически, так и психологически. Понимаем, насколько важные матчи ждут нас. Надо стараться брать максимум в последних играх этого года", – цитирует Чурко официальный сайт Зари.
Напомним, после 4-х туров луганчане идут в турнирной таблице группы В на третьей строчке, имея в своем активе 4 очка. У Маккаби Тель-Авив 9 пунктов, а лидирует Гент с 10-ю баллами.
Дуль между бельгийской и украинской командами состоится уже сегодня, 30 ноября, в 19:45. Первая встреча между этими коллективами завершилась боевой ничьей 1:1.
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