"Мы отдадим все силы, чтобы одержать победу. Нам некуда отступать. Надо показать свой максимум. И хотя соперник будет нам противостоять очень серьезный, но все зависит именно от нас. У нас еще есть шанс выйти из группы, поэтому будем бороться.

Гент – Заря: анонс матча Лиги конференций

Гент – лидер нашей группы. Это хорошая, сильная команда. Будет интересный футбол. Главное – верить в себя и в своих партнеров по команде.

Считаю, что мы восстановились после последнего поединка против Маккаби. Как физически, так и психологически. Понимаем, насколько важные матчи ждут нас. Надо стараться брать максимум в последних играх этого года", – цитирует Чурко официальный сайт Зари.

Напомним, после 4-х туров луганчане идут в турнирной таблице группы В на третьей строчке, имея в своем активе 4 очка. У Маккаби Тель-Авив 9 пунктов, а лидирует Гент с 10-ю баллами.

Дуль между бельгийской и украинской командами состоится уже сегодня, 30 ноября, в 19:45. Первая встреча между этими коллективами завершилась боевой ничьей 1:1.

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