"Якщо відверто, то я думав, що Зоря без особливих зусиль гарантує собі участь у весняній частині єврокубків. Особливо, якщо брати до уваги, що луганцям довелося в листопаді двічі грати з Маккабі, в якого через конфлікт Ізраїлю з Палестиною виникли серйозні проблеми з підготовкою. Проте не так сталося, як гадалося. Саме дві поразки поспіль від Маккабі практично перекреслили надії Зорі на вихід до наступного раунду.

"Зорі у матчі з Гентом нема куди відступати": лідер луганців оцінив шанси українців на вихід з групи Ліги конференцій

Негативні наслідки мала чехарда на тренерському містку. Особливо не вгадало клубне керівництво з запрошенням на посаду головного тренера Ненада Лалатовіча, під орудою якого час для стабілізації гри було втрачено.

По-друге, луганцям не вдалося знайти рівноцінної заміни гравцям, які залишили команду влітку – йдеться, як про орендованих динамівців, так і про Русина з Імерековим. Зараз Зоря дуже потерпає від провальних дій своїх центральних захисників, чиї позиційні помилки реалізовують суперники. Навіть не віриться, що на такому рівні можна так бездарно оборонятися. Та найгірше, що в складі немає виконавців, які б претендували на роль лідерів.

Переконаний, що Гент вивчив гру Зорі і в курсі про, образно кажучи, прохідний двір в центрі захисту. Тому багато залежатиме від того, як буде з підстраховкою у стоперів, чи допомагатиме їм в боротьбі за верхові м'ячі воротар. Завдання луганців вистояти й чекати свого шансу під час швидкого переходу від оборони до наступу. У складі Зорі є забивний нападник – Герреро, от ще б тільки партнери більше допомагали йому націленими передачами.

До речі, до матчів з Маккабі луганці доводили, що коли від них ніхто не чекає злету, то можуть зібратися й вистрілити. Згадайте, хоча б недавню перемогу Зорі в Лізі Європи над Славією. То чому б не стрибнути вище голови ще раз? Сьогоднішня звитяга Зорі в Бельгії відразу ж повернула б інтригу в боротьбі за два прохідні місця в цій групі", – сказав Чанцев у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, дуель між Гентом і Зорею відбудеться сьогодні, 30 листопада. Початок зустрічі о 19:45. Перша зустріч між цими колективами завершилась бойовою нічиєю 1:1.

Гент – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій