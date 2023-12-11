В четверг, 11 декабря, экс-наставник женской сборной Украины Луис Кортес возглавил женскую национальную команду Саудовской Аравии. Об этом информирует официальный сайт местной Федерации футбола. Сообщается, что испанский специалист подписал контракт до 2027 года.

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"Я благодарю Федерацию футбола Саудовской Аравии за оказанное мне доверие, и я рад этому шагу в своей тренерской карьере. Женская сборная Саудовской Аравии – новая команда на футбольной арене, но у нее огромная страсть к этой игре, и именно это побудило меня принять это приглашение", – отметил Кортес.

Кортес тренировал женскую сборную Украины с ноября 2021 года по сентябрь 2023 года. Основной причиной, по которой он отказался продлевать контракт с УАФ, Кортес назвал тяжелое положение в стране, которая воюет с Россией.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Барселона под руководством Луиса выиграла женскую Лигу чемпионов.

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