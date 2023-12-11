У четвер, 11 грудня, екс-наставник жіночої збірної України Луїс Кортес очолив жіночу національну команду Саудівської Аравії. Про це інформує офіційний сайт місцевої Федерації футболу. Повідомляється, що іспанський фахівець підписав контракт до 2027 року.

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"Я дякую Федерації футболу Саудівської Аравії за надану мені довіру, і я радий цьому кроку у своїй тренерській кар'єрі. Жіноча збірна Саудівської Аравії – нова команда на футбольній арені, але у неї величезна пристрасть до цієї гри, і саме це спонукало мене прийняти це запрошення", – зазначив Кортес.

Кортес тренував жіночу збірну України з листопада 2021 року по вересень 2023 року. Основною причиною, через яку він відмовився продовжувати контракт з УАФ, Кортес назвав скрутне становище в країні, яка воює з Росією.

Нагадаємо, що в сезоні 2020/21 Барселона під керівництвом Луїса виграла жіночу Лігу чемпіонів.

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