52-летний бразильский специалист назначен наставником Боливара, информирует официальный сайт клуба.

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Условия сотрудничества между самым титулованным клубом Боливии и Антонио Карлосом не уточняются. По неофициальной информации, контракт с тренером подписан на один сезон.

Предыдущим местом работы бразильца была японская Касима. В Украине Заго работал помощником Мирчи Луческу в донецком Шахтере с 2013 по 2015 год. Бразильца даже сватали на пост главного тренера "горняков" после ухода Паулу Фонсеки.

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