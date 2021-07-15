52-річний бразильський фахівець призначений наставником Болівара, інформує офіційний сайт клубу.

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Умови співпраці між найтитулованішим клубом Болівії та Антоніо Карлосом не уточнюються. За неофіційною інформацією, контракт з тренером підписаний на один сезон.

Попереднім місцем роботи бразильця була японська Касіма. В Україні Заго працював помічником Мірчі Луческу у донецькому Шахтарі з 2013 по 2015 рік. Бразильця навіть сватали на посаду головного тренера "гірників" після відходу Паулу Фонсеки.

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