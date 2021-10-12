Многолетний соратник Паулу Фонсеки Нуну Кампуш трудоустроился на родине. В 2016-2019 гг. они вместе работали в донецком Шахтере.

46-летний специалист начал самостоятельный тренерский путь в Санта-Кларе, сообщает официальный сайт клуба.

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Кампуш начал карьеру тренера с команды U-19 Эштрелы в 2005 году. Позже он также работал ассистентом Фонсеки в Одивелаше, Пиньялновенсе, Авеше, Пасуше, Порту, Браге, Шахтере и Роме. Кампуш уже успел поблагодарить боссов азореанцев за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного тренера.

К слову, Санта-Клара после восьми туров идет на 15-й строчке Примейры, имея в активе 6 очков.

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